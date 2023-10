Zazzaroni: "Chi ha dato le notizia a Corona?". "Ci sono importantissimi"

Scommesse, Zazzaroni: "Chi ha dato le notizia a Fabrizio Corona?"

"Ma chi ha dato la notizia a Corona? La procura federale sportiva aveva interrogato Fagioli nei giorni scorsi, e il verbale contenente i nomi dei due colleghi era stato inviato appena 24 ore prima alla procura di Torino. Chi ha passato le informazioni al più famoso dei gossipmaker?", si chiede Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

"Propenderemmo per informatori noti allo stesso Corona, gli stessi che in queste ore stanno riempiendo la rete di liste con nomi importantissimi", le sue parole.

Sul presidente della Figc Gravina, Zazzaroni spiega: "Nel mezzo del casin di nostra vita - carne fresca per i social e i vomitatori sul calcio di professione - fioccano le accuse a questo e a quello: c’è chi chiede le dimissioni di Gravina, senza peraltro chiarire quali siano le responsabilità del presidente. Trovate che sia una mossa intelligente la decapitazione sulla sfiducia della federazione, e di riflesso della procura, proprio in un momento in cui si rende necessaria la stabilità istituzionale?

Scommesse, Zazzaroni: “Siamo solo all’inizio. Giocatori di grande spessore coinvolti nella vicenda"

Lo stesso Zazzaroni, nelle scorse ore, in un'intervista a TvPlay, aveva spiegato: “Siamo alla prima puntata di questo capitolo sulle scommesse, questo creerà uno scompenso enorme nel calcio e nella carriera di molti calciatori“

“Ci sono giocatori di grande spessore coinvolti nella vicenda. I nomi non si possono ancora fare. Il caso si allargherà e sarà devastante. In Procura le prove sono molto forti“, ha proseguito il direttore del CorSport. ì