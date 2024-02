Serie A 22/23 conti: Inter ha 705 milioni di debiti netti. Milan e Juventus...

Serie A 22/23 conti: Inter-Milan e Juventus...

La Gazzetta dello Sport ha riportato le tabelle dei singoli club della Serie A 2022-23, con tutti i numeri di bilancio e le comparazioni con i bilanci chiusi al 30 giugno 2023. Il quotidiano sportivo Rcs spiega come leggere le precedenti statistiche: i ricavi e i costi sono al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze per la cessione dei calciatori. La voce plus-minusvalenze è il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da cessione calciatori. I debiti netti sono la differenza tra debiti e crediti. I costi della Juventus sono ricalcolati con ammortamenti (relativi, per esempio, alla campagna acquisti), svalutazioni e accantonamenti, per uniformarli a quelli delle altre società. Vediamo le tabelle relative alle 3 sorelle: dal Milan di Gerry Cardinale (che ha i numeri migliori, debiti netti a 169 mln e in pari tra ricavi e costi) all'Inter di Suning (705 milioni di debiti netti), passando alla Juventus guidata da Exor (574 mln debiti netti)

MILAN

Ricavi: 404,3 milioni di euro

Costi: 389,6 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 0,2 milioni di euro

Risultato netto: 6,1 milioni di euro

Debiti netti: 169,6 milioni di euro

INTER

Ricavi: 393,6 milioni di euro

Costi: 464,9 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 28,22 milioni di euro

Risultato netto: -85,4 milioni di euro

Debiti netti: 705,4 milioni di euro

JUVENTUS

Ricavi: 460,5 milioni di euro

Costi: 606,4 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 46,7 milioni di euro

Risultato netto: -123,7 milioni di euro

Debiti netti: 574 milioni di euro

Serie A conti: Napoli, Milan, Atalanta sorridono col segno +

Al di là delle 3 sorelle, come mostra Gazzetta.it, solo 6 club di Serie A 2022-23 hanno chiuso l'esercizio in utile. Tra questi la Cremonese, attualmente in B. Le altre sono Napoli, Milan, Atalanta, Sassuolo e Lecce. Il club di Aurelio De Laurentiis segna un grande +79,7, record nella storia dei Campioni d'Italia. Bene il Milan tornato al segno "+" sul proprio bilancio dopo 17 anni a dimostrazione dell'ottimo lavoro intrapreso da Elliott e che sta proseguendo con RedBird. Da sottolineare, l'Atalanta, in utile per la settima volta di fila: la Dea chiude il 22/23 con +5,6 milioni di euro