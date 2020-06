Serie A, Lega di A ancora contro Sky: se non paga, il 12/07 segnale staccato

Dalla Lega di A arriva un ultimatum a Sky: se non paga l'ultimo bimestre (131 milioni), il 12 luglio sarà staccato il segnale e la pay tv non potrà più trasmettere le partite del campionato, proprio nella fase decisiva che si concluderà il 2 agosto. Mentre Dazn ha promesso di pagare entro luglio con un piano di rientro (accettato dai presidenti), da Sky arrivano solo silenzi. Insomma, è guerra aperta. La televisione ai primi di maggio non aveva pagato per tre motivi: il campionato interrotto; sino allo stop era stato versato più del dovuto rispetto alle gare dispuata e la pandemia Covid. Per i presidenti non c'è motivo adesso che Sky non versi quanto stabilito dal contratto tv. Per questo è stata decisa la linea dura, durissima. I colloqui sono ancora in corso.

Si pensa a far tornare un pubblico limitato allo stadio

Intanto, a campionato iniziato, si pensa al futuro e si pensa all'ipotesi di far entrare un pubblico limitato allo stadio. Ci sarebbe comunque il problema degli abbonati: come fare a decidere chi può assistere all'incontro dal vivo? Con un sorteggio? Per quanto riguarda la prossima stagione (12 settembre-23 maggio 2021) i presidenti si augurano che si possa ripartire con un 25 per cento di spettatori, per salire magari sino al 40 per cento nei mesi successivi. Bisognerà vedere come procede la curva della pandemia.