Shevchenko va in gol con... Zelensky: l'ex Milan consigliere del presidente ucraino

Shevchenko nominato consigliere di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato l'ex campione di calcio Andriy Shevchenko come suo consigliere indipendente. Lo riporta la stampa locale, citando il decreto presidenziale pubblicato sul sito.

Shevchenko ha giocato nel Milan - con cui vinse scudetto, Champions in finale con la Juventus nel 2003 segnando il rigore decisivo, Supercoppa europea e italiana, Coppa Italia - oltre a Dinamo Kiev (con cui esplose, lanciato dal colonnello Lobanovsky prima di spiccare il volo per la Milano rossonera), Chelsea e nazionale ucraina di cui è stato successivamente allenatore (dal 2016 al 2021). Non va dimenticato inoltre che Sheva ha vinto il Pallone d'Oro nel 2004.

Nel decreto presidenziale Shevchenko è nominato come consigliere esterno. Nel maggio 2022, il campione di calcio è diventato ambasciatore della piattaforma di raccolta fondi UNITED24.