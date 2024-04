Shields-Napier guidano l'Olimpia Milano: Scafati ko. Aggancio in vetta a Brescia

“Siamo contenti, una buona partita, dopo una buona settimana di allenamenti. Continuiamo la nostra corsa verso la miglior posizione possibile nella griglia per i playoff”, spiega Ettore Messina in sala stampa dopo il successo dell'Olimpia Milano contro Scafati (99-77). Due punti che valgono l'aggancio a Brescia al primo posto (aspettando il match della Virtus Bologna in casa con la Reggiana) che arriverà al Forum domenica prossima nello scontro al vertice della penultima giornata di regular season.

Tra i campioni d'Italia brillano Shavon Shields con 20 punti e 6 assist e un grande Shabazz Napier con 18 punti (martellando da 3, 6/8) con canestri pesanti che indirizzano prima (nel secondo quarto) e chiudono definitivamente poi il match (nell'ultima frazione con un paio di triple che frantumano ogni speranza di rientro della squadra campana).

Denzel Valentine (foto Ipa)



Segnali positivi da Denzel Valentine (13 punti con 2/2 da 2 e 3/5 da 3 punti in 18'): “Ha avuto più volte la palla al mano. Ha alternato momenti di difesa in cui si distrae ed altri in cui invece è molto attento - per esempio sul post basso ha fatto bene con Gentile ha fatto bene. Un paio di volte si è perso i tiratori. Però in attacco ha fatto vedere buone cose che lui ha nel suo potenziale. Sicuramente è stato un passo avanti”, sottolinea Ettore Messina. Zero minuti per Poythress: “Lo avevo avvisato, gli avevo detto che oggi volevo dare spazio a Willy (Caruso, partito in quintetto, 10 punti, 4 rimbalzi e una buona prova complessiva, ndr) e lui, con grandissima professionalità, era lì pronto a dare una mano se ci fosse stato bisogno”.

Sugli infortunati: "Stanno continuando a fare il loro lavoro di recupero, settimana prossima ci saranno dei test per vedere a che punto sono. In questo momento non sono in grado di programmare un rientro né per Devon (Hall, ndr), né per Nikola (Mirotic, ndr). Però vediamo, martedì faranno una visita di controllo e capiremo a che punto sono"

OLIMPIA MILANO-SCAFATI 99-77 (28-20; 49-38; 70-57)

MILANO: Poythress ne, Bortolani 2, Tonut 7, Melli 5, Napier 18, Ricci 3, Flaccadori 4, Caruso 10, Shields 20, Hines 9, Valentine 13, Voigtmann 8. All. Messina

SCAFATI: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes ne, Gentil 6, Henry 20, Mouaha 5, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 12, Nunge 5, Pini, Gamble 7. All. Boniciolli

Note: tiri da 2: MI 23/30, SCF 20/33; tiri da 3: MI 13/34, SCF 12/26; tiri liberi: MI 14/16, SCF 1/6;

rimbalzi: MI 33 (Ricci 6), SCF 23 (Pinkins 7); assist: MI 25 (Shields 6), SCF 21 (Robinson 7)