Sinner re dei tuffi, da Griekspoor a Marozsan. Jannik sembra Boris Becker

Nella settimana del torneo Atp di Halle sull'erba (in preparazione di Wimbledon), Jannik Sinner non è stato solo protagonista con le vittorie, ma anche grazie ad alcuni colpi spettacolari.

Il numero uno del tennis mondiale (sempre più in fuga, con Carlos Alcaraz retrocesso al terzo posto - dietro a Novak Djokovic che punta le Olimpiadi, Nole è tornato ad allenarsi dopo l'operazione al ginocchio - a causa della sconfitta al secondo turno contro Draper questa settimana) ha strappato applausi a ripetizione per un paio di recuperi a rete in tuffo che hanno ricordato la migliore tradizione dei grandi del passato, da Adriano Panatta a Boris Becker o Pat Cash per fare qualche nome.

Jannik Sinner lo ha fatto ancora: il punto in tuffo contro Marozsan



Jannik Sinner fa punto in tuffo contro Griekspoor ad Halle