Sofia Goggia, frattura tibia e malleolo tibiale confermata: operazione

Sofia Goggia, frattura di tibia e perone confermata: intervento chirurgico

Brutto infortunio per Sofia Goggia. La fuoriclasse dello sci italiano ha riportato la frattura di tibia e perone. Incidente capitato mentre si stava allenando nella località di Temù, in provincia di Brescia inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Purtroppo la stagione finita. La campionessa sarà operata alla Clinica "La Madonnina" di Milano in queste ore.

La 31enne atleta bergamasca attualmente è al comando della classifica di Discesa Libera con 350 punti e aveva un vantaggio cospicuo sulle rivali: l'austriaca Stephanie Venier seconda è a quota 261, mentre la svizzera Lara Gut Berhami è a 209. Improbabile pensare che Sofia Goggia, senza poter gareggiare da qui a fine stagione, possa vincere il trofeo già conquistato 4 volte in carriera (in calendario ancora quattro Discese da disputare: due a Cras Montana, una a Kvitjell e quella delle finali di Saalabach).

La campionessa dello sci italiano sta anche facendo un'ottima stagione in SuperG dove era quarta (a 237 punti, con Federica Brignone appena avanti a 246, all'inseguimento del duo Gut-Hutter rispettivamente a quota 320 e 310 punti).

Sofia Goggia che quest'anno è tornata su ottimi livelli anche in Slalom Gigante, con un crescendo nelle prestazioni (quinta nell'ultima prova disputata a Plan de Corones) e il nono posto nella classifica generale.