Sofia Goggia svela il suo sogno (e quello realizzato). E selfie in palestra...

Sofia Goggia sogna la quinta Coppa del Mondo di Discesa Libera

Quattro Coppe del Mondo di Discesa Libera possono bastare? No, se sei una fuoriclasse come Sofia Goggia. La campionessa italiana di sci ha raccontato la gioia per il recente poker con le Sfere di Cristallo, guardando già al futuro: "Non c'è modo migliore di onore i propri sogni continuando a sognare, quindi ora sogno di vincerne un'altra", le sue parole a RTL 102.5.

Sul trofeo 2023 che ha vinto ufficialmente nel weekend di gare a Kvitfjell, in Norvegia, spiega: "Pensavo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Ha grande importanza, per tutti i punti che ho macinato" Ma... "la prima, conquistata nel 2018, ha un valore inestimabile".

Sofia Goggia e le Coppe del Mondo di Discesa Libera: Renate Goetschl nel mirino

Con quattro Coppe del Mondo di Discesa Libera vinte, Sofia Goggia ha raggiunto due miti dello sci alpino femminile del calibro di Katja Seizinger e Michela Figini, se conquistasse la quinta si troverebbe alla pari con la grande Renate Goetschl. Sopra all'autriaca poi figurano Annemarie Moser-Proell (7 volte vincitre della Coppa di specialità) e al primo posto l'americana Lindsey Vonn (a quota 8).

Sofia Goggia il sogno avverato: vincere le olimpiadi di discesa libera

Sofia Goggia racconta il sogno (avveratosi) che aveva da bambina quando sognava di diventare campionessa di sci: "Da bambina, in sci club, ci fecero compilare una scheda motivazionale in cui ci chiedevano quale fosse il nostro obiettivo: scrissi 'vincere le olimpiadi di discesa libera', qualche anno dopo ci sono riuscita (ai giochi di Pyeongchang 2018, ndr)".

La fuoriclasse dello sci italiano e il suo amore per la città dove è nata: "Sul casco ho il profilo della skyline di Bergamo: bisogna sapere dove si vuole andare ma non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene. I bergamaschi hanno una marcia in più".

Sofia Goggia, selfie in palestra durante gli allenamenti

E se una stagione sportiva è appena finita, un'altra già sta per iniziare. Non tanto nel calendario delle gare (la Coppa del Mondo di sci alpino riprenderà il prossimo autunno), ma negli allenamenti. Sofia Goggia è già al lavoro in vista dell'annata che verrà e ha postato un selfie in palestra. "Off Season is Pre Season", ha scritto la campionessa azzurra