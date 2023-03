"Sorteggio Champions truccato": Inghilterra, la teoria del complotto dilaga

Sorteggi Champions, in Inghilterra gridano al complotto

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League? Apparentemente ha sorriso alle squadre italiane che potrebbero avere la certezza di portare una squadra in finale se l'Inter dovesse eliminare il Benfica (cosa non scontata, attenti ai portoghesi che vinsero il girone davanti a Psg e Juventus), visto che l'altra sfida è Milan-Napoli e le vincenti si troveranno in semifinale.

Alle squadre inglesi invece è andata malissimo: Chelsea e Manchester City, nell'urna di Nyon hanno pescato due squadre favorite per la vittoria finale ossia Real Madrid e Bayern Monaco.

Un sorteggio così complicato che ha fatto nascere assurdi sospetti di complotto ai tifosi inglesi delusi. Basta scorrere i social dei giorni scorsi per leggere cose tipo: "Questo sorteggio è truccato, non è possibile trovare Real e City nella stessa metà del tabellone", hanno commentato i tifosi (furiosi) di Chelsea e Manchester City.





Sorteggi Champions, la teoria del complotto in Inghilterra - "Hanno spianato la strada verso la finale al Napoli"

Per i Blues è la terza sfida con il Real Madrid consecutiva (nel 2021 hanno vinto in semifinale, eliminati ai quarti la scorsa stagione): "Real Madrid vs Chelsea per tre anni di fila, è strano", scrivono alcuni tifosi complottisti sui social. Rabbia per il tabellone con Napoli, Milan, Inter e Benfica che, come si diceva porterà una squadra a Istanbul il 10 giugno: "Hanno spianato la strada al Napoli per raggiungere la finale".