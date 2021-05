Spagna: così le "Furie Rosse" puntano a tornare sul trono d'Europa

EURO 2020 - GRUPPO E

SPAGNA

LA SQUADRA

[non ancora annunciata]



L'ALLENATORE

Luis Enrique

Ex tecnico del Barcellona, dove ha vinto la Champions League, e della Roma, dove invece è stato una meteora, ha lasciato la panchina per cinque mesi, per assistere la figlia, gravemente malata e in seguito scomparsa.

LA STELLA

Sergio Ramos

Pilastro della difesa del Real Madrid e delle Furie Rosse, figura anche tra i migliori marcatori delle qualificazioni, in quanto rigorista designato.



COME SI E' QUALIFICATA

G10 V8 P2 S0 GF31 GS5

MIGLIOR PIAZZAMENTO AGLI EUROPEI

Tre volte campione d'Europa (1964, 2008, 2012)