Spagna-Italia? 1-1 in quota Euro 2024 con Morata e Federico Chiesa

Spagna-Italia? Finirà 1-1 secondo i bookmakers la sfida tra Furie Rosse e Azzurri valida per la seconda giornata di Euro 2024. La 'sentenza' è di Sisal che quota questo risultato di pareggio a 5,75 (tradotto, punti 1 euro e ne vinci 5,75). Poi in 'classifica' si piazza l'1-0 per la nazionale iberica (a 7,50) e lo 0-0 (a 7,75).

Un successo azzurro sembra improbabile basti pensare che l'1-0 per la squadra di Luciano Spalletti viene pagato quasi a 10 (9,25 per l'esattezza) e il 2-1 sale a 13.

I marcatori? Per la Spagna il nome più caldo è quello di Alvaro Morata (a 2,75) per l'Italia risponde Federico Chiesa (a 4,50).

Spagna-Italia, le quote dei bookmakers per la sfida di Euro 2024

Uscendo dai punteggi e passando alle quote più generali, la vittoria della Spagna per Sisal è a 2,30, contro il 3,10 del pareggio e il 3,50 del successo italiano.

Dando uno sguarda agli altri bookmakers, Snai vede ancora più favorita la Spagna (a 2,25) sull'Italia (3,70) con il pareggio a 3. Trend simili da parte di William Hill: i broker inglesi danno la vittoria degli iberici a 2,20, il pari a 3,10 e il successo azzurro a 3,70.

Ricordiamo che in caso di pareggio l'Italia dovrebbe pareggiare con la Croazia nell'ultimo match per avere la certezza di qualificarsi agli ottavi di Euro 2024, mentre una vittoria sulla Spagna consegnerebbe la vittoria del girone con un turno d'anticipo. Inutile dire che la sconfitta rendere l'ultima sfida del gruppo molto delicata in ottica passaggio del turno.

