Stroppa esonerato: Berlusconi cambia allenatore del suo Monza

Monza, Stroppa esonerato

Il Monza cambia allenatore. Il club brianzolo guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa, il tecnico della promozione dalla B dopo un inizio di stagione difficile in A: un solo punto (nell'ultima partita giocata sul campo del Lecce) in sei partite di campionato. E' il secondo esonero in serie A dopo quello del Bologna che si è separato da Sinisa Mihajlovic e ha chiamato Thiago Motta al suo posto.

Monza, Ranieri al posto di Stroppa in panchina?

Il Monza verrà affidato al tecnico della Primavera Palladino. Claudio Ranieri è il nome in pole position per la sostituzione di Giovanni Stroppa, con Roberto Donadoni come prima alternativa.

Monza, Stroppa esonerato. Il comunicato del club brianzolo

"AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro". Il Monza ha anche annunciato di aver affidato la squadra a Raffaele Palladino, tecnico della formazione Primavera. "AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell'organico tecnico del Settore Giovanile del Monza".