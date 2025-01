Super G donne; Brignone terza, per Goggia un'altra caduta. Da notare il quarto posto di Lindsey Vonn

Il SuperG di St. Anton (Austria) valido per la Coppa del Mondo di sci femminile si chiude in chiaroscuro per l'Italia, in particolare per le due regine: Federica Brignone e Sofia Goggia.

La piemontese, reduce della prima vittoria in discesa libera della sua carriera ottenuta sulla stessa pista ieri, oggi è stata al comando fino al pettorale numero 14, quello dell'austriaca Venier che è riuscita a scavlacarla. Ma la gara è stata un susseguirsi di sorprese legate soprattutto alle condizioni meteo.

Le atlete del primo gruppo sono infatti scese con la pista al buio ed il cielo coperto dalle nuvole. Dal numero 14 in poi il sole ha cominciato ad illuminare la neve rendendola più veloce e più aggredibile favorendo le sciatrici scese dopo le più forti. Lo ha dimostrato l'americana Macura che ha approfittato al massimo della situazione conquistando una clamorosa ed insperata vittoria.

Brignone terza ha comunque modo di festeggiare al termine di un weekend chiuso con un primo ed un terzo posto. La sua posizione in Coppa del mondo generale infatti si fa sempre più interessante.

Ancora una delusione invece per Sofia Goggia. La bergamasca si trovava in testa a poche porte dal traguardo ma un altro errore, dopo quello di ieri, l'ha portata fuori pista. Per fortuna non c'è stata caduta e rischio di infortunio.

Male invece le altre italiane.

Da notare il quarto posto di Lindsey Vonn.

