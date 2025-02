Mondiali di sci 2025, tocca a Brignone e Goggia nel Super G femminile. Orari tv e favorite

Mondiali di sci 2025, dove vedere Goggia e Brignone. Orari e tv

Prosegue il Mondiale di sci alpino 2025 a Saalbach-Hinterglemm, in Austria. Oggi è in programma il Super-G femminile e tutta l'attenzione è concentrata sulle nostre azzurre. Saranno in cinque a contendersi l'oro, Marta Bassino è chiamata a difendere il titolo conquistato a Meribel nel 2023. Ma attenzione anche alle ambizioni di Federica Brignone e Sofia Goggia.

Il Super G valevole per i campionati mondiali di sci alpino si disputa giovedì 6 febbraio a Saalbach con orario di partenza alle 11.30 e con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due dalle 11.10, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.

Nella classifica di specialità di Coppa del mondo c’è Lara Gut Behrami in testa, ed è tra le favorite del mondiale, con 385 punti, davanti a Federica Brignone con 310 e Sofia Goggia con 246, con le azzurre che per forza di cose si giocano l’oro, soprattutto in una stagione dove entrambe sono in grande forma.