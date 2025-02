Italia campione del mondo nello sci alpino. Gli ori della squadra tricolore.

L’Italia dello sci alpino conquista la medaglia d’oro nella prima gara dei Campionati mondiali di Saalbach-Hinterglemm in Austria.

Battuta la squadra svizzera: i protagonisti

Gli azzurri si sono laureati campioni mondiali nella gara a squadre (team event) battendo la Svizzera per distacco. Oro al collo di Giorgia Collomb, Filippo Della Vite, Lara Della Mea ed Alex Vinatzer. È stato quest’ultimo a pareggiare la serie (2-2) e battere Thomas Tumler di 61 centesimi (45 centesimi il distacco complessivo). Bronzo alla Svezia che ha battuto gli Stati Uniti (3-1).

Serata tricolore con l'inno di Mameli

E per l’oro dell’Italia, serata tricolore e Inno di Mameli nel parterre della pista ‘Ulli Maier’ di Saalbach-Hinterglemm. Per Della Mea e Vinatzer si tratta della seconda medaglia nel team event dopo il bronzo di Aare nel 2019.

Il ruolino degli azzurri

Gli azzurri dopo aver facilmente eliminato l’Ucraina agli ottavi (4-0), ai quarti hanno avuto la meglio della Francia (3-1; netto il successo di Della Mea) e in semifinale Svezia (2-2). Contro gli svedesi un brivido perché gli italiani, in vantaggio nella serie per 2 a 1 nella quarta sfida, Fabian Ax Swartz ha sconfitto Della Vite di 46 centesimi me nel crono complessivo delle quattro manche la Svezia è rimasta fuori per appena un centesimo.In finale molto brava Giorgia Collomb capace di battere nella prima run di sei decimi la forte svizzera Wendy Holdener (era stata oro nel 2019).

Nel secondo duello, lo svizzero Luca Aerni aveva battuto Della Vite di 29 centesimi, nella terza Delphine Darbellay aveva rifilato 1”55 a Della Mea. Nella quarta e decisiva manche Vinatzer ha saputo mantenere i nervi saldi lasciandosi alle spalle Tumler di 61 centesimi. Al termine l’Italia ha vinto con il tempo di 49”91, 45 centesimi in meno della Svizzera.Per Vinatzer quella conquistata nella prima gara dell’edizione numero 48 dei Campionati mondiali di sci alpino è la terza iridata: l’altoatesino oltre al bronzo del 2019, nel 2023 a Courchevel 2023 aveva conquistato il bronzo.Domani i Mondiali di Saalbach proseguiranno con la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile (ore 10) e la prima di quella maschile (12).