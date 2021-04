Superlega, a Psg 14gg per adesione. Boniek: "Qualcuno sta facendo figura di.."

Due settimane ai francesi del Paris Saint-Germain, un mese ai tedeschi del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund. Sono i termini 'concessi' dai promotori della Superlega per decidere su una eventuale adesione al progetto. Lo riferisce oggi lo 'Spiegel' spiegando che in caso di accettazione dell'invito ai tre team verrebbe riconosciuto lo status di 'membri fondatori'. Le tre squadre tuttavia devono fare i conti non solo con l'opposizione delle leghe nazionali ma anche con l'irritazione manifestata dai tifosi, un elemento particolarmente importante per Bayen Monaco e Borussia Dortmund che contano su una base di supporter locali particolarmente forte. I due team, peraltro, per bocca rispettivamente di Karl-Heinz Rummenigge e Hans-Joachim Watzke hanno già espresso sostegno all'attuale organizzazione del calcio europeo, appoggiando i cambiamenti varati proprio ieri dall'Uefa per la Champions League.

"Il calcio entra in una fase molto agitata. Non ci saranno vincitori, ma tutti perderanno. Il calcio è per tutti e noi siamo europei e non americani. Nel calcio non si possono divertire solo 12 squadre ricche. Tanto qualsiasi cifra che guadagnano non basta". Lo dice il presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla Superlega.

"Sarà una battaglia tra avvocati e potremmo finire anche a Bruxelles -aggiunge l'ex attaccante di Juventus e Roma-. Nel calcio non c'è bisogno di una competizione tra club più ricchi del mondo. Poi le squadre più ricche del mondo non riescono a vincere nemmeno contro la povera e piccola Atalanta".

E poi, in mondo molto più conciso e diretto, scrive sul suo profilo twitter: "Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire di….”.