Svanberg-Inter, Nainggolan la chiave per il centrocampista del Bologna

Svanberg-Inter e Nainggolan-Bologna: scambio di mercato?

L'Inter pensa a Mattias Svanberg per rinforzare la sua rosa a centrocampo in vista di una stagione impegnativa che vedrà i nerazzurri difendere lo scudetto (ormai quasi certo) e rilanciare la sfida in Champions League (dopo le ultime eliminazioni nei gironi). Idea scambio con Nainggolan. Vediamo i dettagli del rumor di calciomercato.

Inter, Nainggolan per Svanberg: il centrocampista del Bologna nel mirino dei nerazzurri

Svanberg è un mediano che può giocare anche da esterno: forte fisicamente, dotato di buona tecnica e capace di inserimenti offensivi (quest'anno 5 gol in 30 presenze), il 22enne del Bologna è un profilo che piace molto alla dirigenza nerazzurra: un profilo perfetto come cambio di Nicolò Barella. Secondo Interlive, Radja Nainggolan potrebbe essere la pedina giusta da muovere in questo gioco di mercato: il belga - che piace a Walter Sabatini, l'uomo che lo portò a Roma prima e proprio al'Inter poi - è legato ancora da un anno di contratto con il club nerazzurro, potrebbe restare a Cagliari (magari rescindendo con i nerazzurri), ma è in piedi anche l'ipotesi che passi alla corte di Sinisa Mihajlovic nell'affare Svanberg.