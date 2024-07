Tamberi e Mattarella verso Parigi 2024, quella foto che ricorda Pertini con gli eroi del Mundial '82

"Il volo piu' emozionante della mia vita... Grazie per il passaggio, Presidente". Gianmarco Tamberi, oro olimpico del salto in alto e portabandiera azzurro alla cerimonia d'apertura di Parigi 2024, posta sui social la foto al fianco del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul volo di Stato che lo ha portato da ospite nella capitale francese. "Direi che non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica", aggiunge Tamberi.

Uno scatto che un po' ha ricordato le immagini di Sandro Pertini sull'areo con Enzo Bearzot e gli eroi dell'Italia che vinse il Mondiale di calcio in Spagna nel 1982. Con la mitica partita a briscola tra il Capo di Stato, il ct azzurro e il duo Franco Causio-Dino Zoff. Quello fu un volo di ritorno dopo il trionfo Mundial (battendo il Brasile di Zico, l'Argentina di Maradona, Polonia di Boniek, la Germania di Rumenigge in finale), questo un viaggio d'andata, sognando il 'volo' di Tamberi da medaglia d'oro nel salto in alto (esattamente come a Tokyo 2020).