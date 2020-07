Tonali con la maglia dell'Inter nella locandina della tv di Suning

Sandro Tonali all'Inter (dopo il colpo Hakimi dal Real Madrid, ufficializzato nelle scorse ore per 40 milioni)? La voce di mercato è fortissima da settimane. Il 20enne gioiello del Brescia è un obiettivo dichiarato del club nerazzurro e manca solo l'ufficialità dell'acquisto. Ma salvo colpi di scena davvvero clamorosi il destino del centrocampista è scritto.

E la tv di di Suning, PPTV, ha fatto un passo in avanti: ha vestito il giocatore con la maglia nerazzurra nella locandina di presentazione del match tra Inter e Brescia. Tonali è l’asso che esce dal mazzo di carte tenuto nella mano destra di Antonio Conte.

“Suning ha “annunciato” Tonali rappresentandolo in una foto con Conte? Credo abbiano solo dipinto il giocatore più giovane della partita, se gioca. È un auspicio di gioventù che l’Inter vuole avere per l’anno prossimo. Tonali non piace solo a me ma a tutti quelli che amano il calcio. I rapporti con Cellino sono ottimali, ma non ci siamo ancora relazionati”, ha commentato Beppe Marotta ai microfoni di Dazn.

L'unico dubbio è legato al prezzo: Cellino non vuole andare sotto i 45-50 milioni di euro, l'Inter punta a offrirne 30 milioni più 5 di bonus.