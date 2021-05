Tonali-Milan, decisione clamorosa dei rossoneri. Meite e Pobega..

Tonali-Milan addio e ritorno al Brescia? Rumors

Sandro Tonali sembra destinato a lasciare il Milan. Una bomba di mercato, secondo cui il 21enne centrocampista preso un anno fa dal Brescia in prestito oneroso (10 milioni) non verrà riscattato. Lo riporta Il Giornale e l'indiscrezione è davvero clamorosa perché sembrava una formalità il suo passaggio a titolo definitivo ai rossoneri, invece il club di via Aldo Rossi avrebbe deciso (giusto tenere il condizionale, perchè i rumors dei giorni scorsi andavano in senso opposto) di non investire i 25 milioni di euro - 15 + 10 di bonus - per completare l’acquisto.

Meite-Milan: torna al Torino. Tomori, priorità riscatto dal Chelsea

Niente riscatto anche per il compagno di reparto Soualiho Meite, arrivato a gennaio dal Torino (1 mln di prestito, ne servirebbero altri 7 per prenderlo). Chi ha convinto tutti a Casa Milan è invece il difensore centrale Fikayo Tomori che si è preso la maglia da titolare ed è stato autore di una grande seconda parte di stagione: il suo acquisto viene ritenuto una priorità: servono 28 milioni per chiudere l'operazione con il Chelsea.

Brahim Diaz, tentativo Milan con il Real Madrid

Brahim Diaz è arrivato a fine prestito con il Milan: teoricamente dovrebbe tornare al Real Madrid (bisogna capire cosa deciderà il nuovo allenatore blanco), i rossoneri faranno un tentativo per tenere il trequartista un altro anno (magari con un diritto di riscatto questa volta), ma tutto diopenderà dalla volontà di Florentino Perez. Il terzino Dalot, nonostante la stagione positiva, tornerà a Manchester United: al Milan piace Elseid Hysaj in scadenza con il Napoli e potrebbe essere il vice-Calabria e Theo Hernandez.

Pobega-Milan, la situazione

Tornando a centrocampo da capire il futuro di Tommaso Pobega, protagonista nella stagione che ha portato allo Spezia la salvezza. Gol (sei) e un ottimo rendimento (anche con l'Italia Under 21), mostrando una crescita sul già buonissimo campionato di serie B dell'anno precedente con la maglia del Pordenone. IL 21enne ha tutto per entrare nella rosa del Milan, anche se sono tante le società che hanno messo gli occhi su di lui (piace molto in Premier League) e se arrivasse un'offerta importante (sopra i 12 milioni di euro) potrebbe portare una plusvalenza.