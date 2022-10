Tottenham e Antonio Conte: rinnovo "alla Guardiola" vs le sirene Juventus

Tottenham-Conte, Spurs accelerano per blindare l'allenatore dalle sirene di Real, Psg e Juventus

Il Tottenham vuole blindare Antonio Conte e offre un ingaggio 'alla Guardiola': 20 milioni a stagione fino al 2025, per convincere l'ex allenatore di Juventus e Inter a restare a Londra. Gli Spurs poi sono pronti ad accontentare i desideri di mercato del mister salentino per rendere la squadra ancora più forte. Ma attenti alle sirene: stando a radiomercato, Conte aspetta proposte da Real Madrid e Paris Saint Germain. E c'è anche chi parla di un suo ritorno alla Juventus (se a fine stagione dovesse esserci una nuova rivoluzione in panchina: toccherà a Max Allegri allontanare ogni ipotesi di divorzio con la Signora con i risultati sul campo dopo un inizio di stagione complicato e con una qualificazione agli ottavi di Champions sempre più lontana):

Tottenham-Conte, Spurs volano in Premier e puntano agli ottavi di Champions League

Il Tottenham è secondo in Premier League a pari punti col Manchester City di Guardiola (con il terzo miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato) e comanda il girone di Champions League (anche se la lotta è serrata: Spurs a 7, Marsiglia e Sporting a 6 e Eintracht a 4): la mano di Conte si vede, si è vista sin da quando è arrivato (nel novembre 2021 in sostituzione dell'esonerato Nuno Espírito Santo: in pochi mesi ha riportato il Tottenham in Champions dopo due anni) e la volontà del presidente Daniel Levy è di prolungare il matrimonio con l'allenatore italiano.

Tottenham-Conte, Bonucci dalla Juventus?

E tra le mosse per convincere Antonio Conte a restare al Tottenham potrebbe esserci anche la corte a Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus è in scadenza con i bianconeri nel 2024 (contratto da 7 milioni a stagione), in passato ha sempre rifiutato l'ipotesi di trasferirsi all'estero, ma un'avventura Londra con il suo ex allenatore negli anni bianconeri e nella nazionale italiana potrebbe fargli cambiare idea. Alo momento siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma le voci di mercato intanto sono partite...