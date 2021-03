Totti fiction, Pirlo e Del Piero nella panni di se stessi. Baggio su Netflix

Speravo de morì prima: Cassano (Gabriel Montesi) scende in campo con Francesco Totti

La terza puntata di 'Speravo de mori prima', la serie Sky (e Now) su Francesco Totti vedrà scendere in campo Antonio Cassano. O meglio, toccherà a Gabriel Montesi che vestirà i panni del Pipe di Bari Vecchia. Nei nuovi episodi (in onda venerdì 26 marzo) oltre all'amicizia fra il capitano della Roma (interpretato da Pietro Castellitto) e Cassano, ci sarà spazio per la storia d'amore fra Totti e Ilary Blasi, interpretata nella serie da Greta Scarano.

Gabriel Montesi interpreta Antonio Cassano



De Piero e Pirlo special guest star nella serie tv su Francesco Totti

E non solo: sono previste altre due guest star d'eccezione, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo nei panni di se stessi, con cui il Francesco Totti di Pietro Castellitto si consultera' circa il suo futuro. I primi due episodi della serie Sky Original su Francesco Totti avevano esordito con 500 mila spettatori medi, piu' che raddoppiano le visioni in pochi giorni con 1 milione e 100 mila spettatori medi e numerosissimi commenti sui social e sui media.

Greta Scarano e Pietro Castellitto nei panni di Ilary Blasi e Francesco Totti



Roberto Baggio, Il Divin Codino su Netflix

Da Francesco Totti su Sky a Roberto Baggio su Netflix: il 26 maggio toccherà a lui essere protagonista. E' partito il countdown per l'atteso film diretto da Letizia Lamartire. 'Il Divin Codino' è un film biografico che vuole raccontare i 22 anni di carriera del fantasista. Andrea Arcangeli (lo Yemus della serie TV 'Romulus' e il Mario Iorio del 'Paradiso delle signore') interpreterà Roberto Baggio. La moglie, Andreina, sarà invece Valentina Bellè (protagonista nella serie TV 'I Medici' e 'Sirene' e nel film 'Il permesso - 48 ore fuori'). "Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori", racconta la sinossi del film.

Il Divin Codino I Teaser Ufficiale del film su Roberto Baggio

"Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori", racconta la sinossi del film.