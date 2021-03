Sogno Azzurro, telecamere Rai negli spogliatoi della Nazionale di Mancini

Sogno azzurro, arriva una docu-serie che permetterà ai tifosi di scoprire segreti e dietro le quinte della nazionale di Roberto Mancini. Le telecamere della Rai racconteranno tanti momenti inediti degli azzurri in una miniserie di 4 puntate che verrà trasmessa nei giorni che precederanno gli Europei di calcio in programma dall'11 giugno (partita inaugurale Italia-Turchia) all'11 luglio 2021 (finale a Wembley).

Sogno azzurro, Gravina (Figc): "Abbiamo aperto le porte del ritiro azzurro ai tifosi"

"La Nazionale rappresenta un patrimonio di tutti gli italiani, per la prima volta abbiamo aperto le porte del ritiro azzurro ai tifosi", ha spiegato Gabriele Gravina, presidente della FIGC. "Dopo il minimo storico di Italia-Svezia nel 2017 abbiamo lottato strenuamente per combattere quella disaffezione e quel momento di depressione. Lo abbiamo fatto con una strategia mirata, rilanciando il club Italia puntando sui giovani e sul loro entusiasmo. Ringrazio i calciatori e lo staff tecnico con Roberto Mancini in primis, come anche l'U21 e la nazionale femminile".

Sogno azzurro, Mancini: "Spero sia di buon auspicio per l'Europeo"

Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini racconta il 'sogno azzurro' che andrà sugli schermi della Rai: "E' stata una cosa molto bella, all'inizio non è stato semplice avere persone nello spogliatoio nei momenti cruciali di una partita. Ma alla fine sono diventati parte della nostra famiglia e ci siamo divertiti. Sarà emozionante per i tifosi vivere quello che accade nello spogliatoio, le gioie e le emozioni. Poi speriamo che sarà di buon auspicio anche per il nostro futuro agli Europei".

Sogno azzurro, 4 puntate sulla Rai per raccontare la Nazionale di Roberto Mancini prima degli Europei di calcio

Sogno azzurro è una miniserie in 4 puntate, in onda dal 7 al 10 giugno su Rai1 alle 20.45, per raccontare il percorso degli Azzurri verso gli Europei: RAI e FIGC insieme, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, con il Presidente Marcello Foa, il Direttore di Rai1 Stefano Coletta e il Direttore di Raisport Auro Bulbarelli in collegamento, e alla presenza dell'ad Fabrizio Salini e del Direttore Nuovi Formati Pierluigi Colantoni, con il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a fare gli onori di casa, accompagnato dal CT Roberto Mancini e dal Capo delegazione della Nazionale Gianluca Vialli. Con ''Sogno Azzurro'', per la prima volta nella lunga e vincente storia della Nazionale, il pubblico potrà avere l'occasione di entrare a Coverciano, seguire i calciatori dal loro arrivo alle riunioni tra staff e squadra, durante gli allenamenti e nei momenti di relax, viaggiare con gli Azzurri durante le trasferte, ''vivere'' al loro fianco negli spogliatoi prima della partita, in campo e sugli spalti e nel dopogara, scoprire le persone che concorrono al raggiungimento dei risultati sportivi, attraversare i temi ed i valori dello sport: dai rapporti umani al coraggio, dalla paura al riscatto.

Sogno azzurro, il racconto della nazionale e dell'amicizia tra Mancini, Vialli e tutto lo staff

Sogno Azzurro' non è solo un racconto sportivo, ma anche umano, fatto di tante storie. Come quella della grande amicizia che unisce il CT Roberto Mancini ed il suo staff, composto dai compagni di una vita, come Gianluca Vialli e gli altri ''ragazzi'' della sua Sampdoria e appena allargato al campione del mondo 2006 Daniele De Rossi, ma anche come quella della rivalità tra calciatori avversari nei club che viene superata, sulla base dei legami che nascono in Nazionale. Fino a quelle che non sempre hanno un lieto fine, come accade quando un calciatore è costretto per un infortunio o un imprevisto a perdere l'occasione della vita. E poi c'è spazio per le abitudini e le scaramanzie, i segreti e le curiosità, come ad esempio le nuove tecnologie sempre più presenti nel calcio. E così, quando l'Italia scenderà in campo per affrontare la Turchia nella gara inaugurale di UEFA EURO 2020, il pubblico conoscerà meglio i calciatori, le storie, le emozioni e le persone che stanno per dare vita a un nuovo Sogno Azzurro.