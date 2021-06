Totti stuzzica: "Olanda rosica per il cucchiaio", Seedorf risponde stizzito

Totti-Seedorf, battibecchio social: "Il cucchiaio a Euro 2000 vi brucia ancora". L'olandese risponde: "Non ti ha fatto vincere granché"

Venerdì l'Italia esordirà ufficialmente agli Europei 2020 con la Turchia ma nel frattempo il clima si scalda per un post di Francesco Totti che non è stato particolarmente apprezzato da Clarence Seedorf. L'ex capitano della Roma ricordando su Instagram la semifinale di Euro 2000 vinta ai rigori dagli Azzurri contro l'Olanda ha chiesto ai suoi follower se secondo loro gli oranje stanno ancora rosicando per il cucchiaio con cui ha battutto Van der Sar.

Il post non è sfuggito a Seedorf che ha così risposto a Totti: "Francesco pensavo fossi più simpatico, certo quel cucchiaino non è che ti abbia fatto vincere chissà che". L'ex centrocampista del Milan con il suo commento voleva sottolineare il fatto che l'Italia battè sì l'Olanda ma venne sconfitta in finale dalla Francia. Alla fine la questione si è chiusa con le scuse di Totti. "Sai che le scuse si fanno di persona in Olanda", ha detto Seedorf sorridendo. Al coro si sono uniti anche De Boer e Van Bronckhorst.