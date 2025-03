Trump riceve Presidente Fifa Infantino alla casa Bianca. E Donald fa un annuncio per i Mondiali 2026

Trump riceve Presidente Fifa Infantino alla casa Bianca, lui gli dona un pallone da calcio

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino ha presentato a Donald Trump nello studio Ovale la nuova Coppa del Mondiale per Club che si giocherà per un mese da giugno a luglio (Inter e Juventus per l'Italia) e gli ha donato un pallone di calcioo. La Casa Bianca poi ha annunciato la creazione di una task force per i Mondiali 2026 per Nazionali, che saranno ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico.



Il Mondiale per club partirà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, con il match inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, in programma all’Hard Rock Stadium di Miami. Il torneo avrà il suo momento clou con semifinali e finale al MetLife Stadium di New York, dove domenica 13 luglio 2025 verrà incoronata la squadra campione del mondo.