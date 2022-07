Tyson: "Morirò presto". Le parole choc di Iron Mike

Tyson parla della morte e del tempo che passa: quelle piccole macchie sul mio viso...

Mike Tyson si lascia andare a confessioni che spaventano i suoi fans. Il 56enne ex campione dei pesi massimi di boxe (titolo dal 1986 al 1990 - quando fu sconfitto a sorpresa da Buster Douglas - e brevemente nel 1996) infatti pensa alla morte. "Moriremo tutti un giorno, ovviamente. Poi, quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico: 'Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto''', le parole di uno dei miti del pugilato di tutti i tempi.

Tyson, la morte e i soldi

Le confessioni di Iron Mike (che secondo ESPN è stato il "miglior picchiatore di sempre nella categoria dei massimi") sono state raccontate attraverso il podcast "Hotboxin con Mike Tyson" e dette al terapista del trauma e delle dipendenze Sean McFarland. Tyson ha anche parlato del Dio denaro e della sicurezza che può garantire o meno la ricchezza. La verità ha due facce: "Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che nessuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un'incidente. I soldi non possono proteggerti da questo".