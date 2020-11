Valentino Rossi ancora positivo al covid: addio Gp di Valencia? Non è detto...

VALENTINO ROSSI ANCORA POSITIVO AL COVID. GP DI VALENCIA A RISCHIO. MA...

Valentino Rossi è ancora positivo al covid e rischia di saltare il Gp di Valencia. La Yamaha ha scelto l'eventuale sostituto: è Garrett Gerloff, pilota Superbike del team Yamaha GRT. Ma la speranza che in extremis il Dottore possa volare in Spagna e tornare in pista ancora c'è. Tecnicamente il pilota americano otrebbe sostenere i turni di prove libere del venerdì e del sabato mattina, per poi cedere il posto a Rossi a partire dalle FP4. Nelle prossime ore Valentino Rossi si sottopporrà a nuovi tamponi nella speranza che arrivi l'esito negativo e il via libera al ritorno in pista.

VALENTINO ROSSI ANCORA POSITIVO AL COVID. "VIRUS COMPLICATO E SERIO, SPERO ESSERE A VALENCIA"

"Spero davvero che il risultato del prossimo tampone sia negativo perché è stato già troppo perdersi due gare". Valentino Rossi incrocia le dita. Positivo al coronavirus dallo scorso 15 ottobre, il Dottore non è ancora guarito ma puo' ancora sperare di salire in sella alla M1 a Valencia domenica. "Questo virus è molto complicato e serio - racconta - Sono stato male per un paio di giorni, poi mi sono ripreso al 100%. Sono rimasto isolato in casa tutto il tempo e ho seguito i consigli dei medici. E' una situazione molto triste e difficile ma così è. Sfortunatamente il test di ieri è risultato ancora positivo come tutti quelli precedenti. Ho ancora due possibilità per essere in pista venerdì o sabato. Sono davvero triste perché sto bene e non vedo l'ora di risalire sulla mia M1 e ritrovare il mio team".