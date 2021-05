Verso gli Europei: gli Azzurri sperano che sia finalmente l'anno buono

L'11 giugno cominceranno gli Europei di calcio, inaugurati dalla sfida tra Italia e Turchia, in programma all'Olimpico di Roma. Gli Azzurri di Mancini sono tra le squadre più quotate del torneo, che proprio in questi giorni sta vedendo i vari commissari tecnici presentare alla Uefa le liste dei giocatori sui quali intendono puntare. Analizziamole girone per girone e, cliccando sui nomi delle squadre, rosa per rosa.

GRUPPO A

Italia, Svizzera, Turchia, Galles

Può essere l’anno buono per gli Azzurri? Bando alla scaramanzia: sì, se le cose gireranno per il meglio, i ragazzi di Mancini potranno davvero giocare un ruolo da protagonisti. Dopo la grande debacle della mancata qualificazione al mondiale 2018, il nuovo ciclo ha portato una ventata di entusiasmo e tanti ragazzi giovani e ambiziosi, pronti per scrivere la storia.

CALENDARIO

11-6 Roma: Turchia-Italia

12-6 Baku: Galles-Svizzera

16-6 Baku: Turchia-Galles

16-6 Roma: Italia-Svizzera

20-6 Roma: Italia-Galles

20-6 Baku: Svizzera-Turchia