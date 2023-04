Volley, trovata morta Julia Ituma. I media turchi: 'Ipotesi suicidio'

Julia Ituma. I media turchi: 'Si è suicidata'

Secondo il sito del quotidiano turco Hurryet la pallavolista italiana Julia Ituma, trovata morta a Istanbul dopo essere caduta dalla finestra dell'albergo, si sarebbe suicidata. "Si è appreso che Julia Ituma si è suicidata gettandosi dalla stanza al sesto piano dell'hotel", scrive il sito, sottolineando che "mentre le indagini sull'incidente sono in corso, dalle registrazioni della telecamera è emerso" che la ragazza diciottenne "si è suicidata nella notte".

Morte Ituma: Julia, 'nuova Egonu' promessa del volley azzurro

Julia Ituma, la giovane pallavolista morta in Turchia, era una grande promessa del volley che in molti indicavano come la 'nuova Paola Egonu'. Anche se il ruolo era diverso, Julia schiacciatrice mentre Egonu è opposta, si somigliavano per i mezzi atletici, per l'altezza sopra il metro e 90 e per la capacità di saltare fino a tre metri e 35 centimetri, oltre ad avere entrambe genitori nigeriani. Di sicuro Julia, che avrebbe compiuto 19 anni l'8 ottobre, aveva davanti un futuro luminoso in Nazionale. Nata a Milano e cresciuta nel mito del suo idolo, il centrale cubano della Lube Civitanova, Robertlandy Simon, aveva iniziato a giocare a pallavolo a 11 anni nella società parrocchiale milanese San Filippo Neri ma poi era stata acquistata dalla Savino Del Bene Scandicci, club di A-1. Già a 15 anni era entrata nel giro delle giovanili azzurre. A 16, nel 2020, era stata medaglia d'argento agli Europei con la rappresentativa Under 16. Nel 2021, in Messico, era stata sconfitta con l'Italia Under 18 nella finale dei mondiali contro la Russia e l'anno dopo aveva realizzato 21 punti nella finale vinta con la Serbia all'Europeo Under 19. Nel frattempo aveva continuato gli studi liceali di Scienze applicate. Nel 2022 era approdata alla Igor Novara dopo aver vestito per tre stagioni la maglia del Club Italia, in A2, e lì si era trovata accanto a campionesse azzurre come Cristina Chirichella, Caterina Bosetti ed Eleonora Fersino riuscendo a trovare il suo spazio pur essendo la giocatrice più giovane. Di solito subentrava per far rifiatare la titolare, la turca Ebrar Karakurt, che a fine anno lascerà Novara. È accaduto anche nell'ultima partita, la semifinale di Champions persa 3-0 a Istanbul contro l’Eczacibasi in cui Julia aveva anche realizzato due punti.

Volley, morte Ituma: Federazione, "siamo sgomenti per questa tragedia"

“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano”. Lo afferma il presidente della Federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi a seguito della tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista di 18 anni, considerata una stella della Nazionale italiana juniores di volley, trovata morta questa mattina nel cortile di un albergo a Istanbul. Ituma si trovava in Turchia assieme alla squadra dell’Igor Volley Novara in occasione della semifinale di Champions League. “Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione – ha aggiunto Manfredi –. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione italiana pallavolo fornirà il massimo sostegno. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato”. Da oggi a domenica su tutti i campi di pallavolo in Italia, prima dell’inizio della partita, dovrà essere osservato un minuto di raccoglimento.

Morte Ituma: Igor Volley, profondo dolore per decesso Julia

"Con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca". E' quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso poco fa, dalla Igor Volley."Igor Volley tutta - conclude la nota - desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini".

Volley, Julia Ituma giocatrice dell'Igor Novara muore a Istanbul cadendo da finestra

Tragedia nel dopopartita dei quarti di finale di Champions League di volley femminile: Julia Ituma, 18 anni, giovane opposto della Igor Novara, è precipitata da una finestra dell'hotel dove alloggiava la squadra novarese. Nella caduta la ragazza ha perso la vita. Ancora non chiare le circostanze in cui è maturato il tragico evento. E' quanto si apprende da fonti vicine alla società sportiva.

Julia Ituma, la giovane giocatrice della Igor Volley Novara morta in circostanze ancora non chiare a Istanbul dopo la partita di semifinale di Champions League persa mercoledì sera dalle piemontesi contro l'Eczacibasi, era arrivata a Novara all'inizio di questa stagione dopo essere uscita dal Club Italia. Nata a Milano da genitori nigeriani, Ituma era considerata una delle promesse del volley italiano. Con le nazionali giovanili ha vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile.

Volley, Julia Ituma morta a Istanbul: decesso avvenuto intorno alle 4 del mattino

La morte di Julia Ituma, giocatrice della Igor Volley avvenuta cadendo da una finestra dell'hotel dove la squadra alloggiava dopo la semifinale di Champions League sarebbe avvenuta intorno alle 4. E' quanto si apprende da fonti vicine alla società sportiva. Il decesso si è verificato mentre tutte le compagne dormivano, compresa la spagnola Varela Gomez, che condivideva la stanza con Ituma. La squadra della Igor è al momento ancora in Turchia e non ci sono ancora reazioni ufficiali da parte della società novarese.