Wanda Nara e L-Gante. Icardi non si arrende: "Quando torni?". E lei...

Wanda Nara e Icardi: L-Gante frequenta la soubrette argentina? Le parole del rapper argentino

L-Gante rompe il silenzio su Wanda Nara. Il rapper argentino prima ammette che ha fatto una canzone sull'ex compagna di Mauro Icardi: "Si, mi sono ispirato a lei per un paio di frasi, ma non posso dirne nessuna, perché stiamo per realizzare un videoclip". Poi confessa: "La verità è che ci stiamo conoscendo. Non la conoscevo. Lei è una bella donna". "Qual è il regalo più bello che ti hanno fatto di recente?", aveva chiesto un follower su Instagram alla showgirl argentina. "Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori", la sua risposta che era stata interpretata come un chiaro riferimento a L-Gante.



Wanda Nara e Icardi: Maurito non si arrende

Mauro Icardi però sembra deciso a riconquistare Wanda Nara. L'attaccante del Galatasaray nelle scorse ore è intervenuto a sorpresa durante una diretta Instagram della soubrette argentina chiedendole del suo ritorno in Turchia: "Quando vieni?". Frase a l'ex centravanti di Inter e Psg ha condito con una serie di cuoricini rossi.



Wanda non ha risposto direttamente, ma ai follower ha poi detto: "Sento di essere stata molto chiara con la storia che ho caricato su Mauro". Icardi nei giorni scorsi era entrato in una diretta Instagram anche per scrivere "Ti amo" accompagnato da un cuore. Insomma, Maurito Icardi pare deciso a far tornare sui suoi passi Wanda Nara.