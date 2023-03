Wanda Nara in lingerie (Wanda Intimates!). Icardi, commento da.. bollino rosso

Wanda Nara in lingerie: la linea Wanda Intimates scalda web e social

Wanda Nara lancia una linea di intimo tutta sua. L'imprenditrice argentina ha creato il suo Wanda Intimates e chi meglio di lei come testimonial? Nessuno. Dopo i costumi, l'abbigliamento sportivo e la cosmetica, ecco la lingerie.

Wanda Nara in lingerie: Icardi va in gol col suo commento

Wanda Nara sui social ha pubblicato alcune foto e video della sua collezione. Ma a far notizia è stato anche il commento di Mauro Icardi.

"La cosa che mi piace di più di questa collezione Wanda Intimates è quando te la tolgo", le parole dell'attaccante argentino in forza al Galatasaray che non va in gol solo in campo (9 reti e 6 assist in 12 presenze nel campionato turco: l'ex Inter sta guidando la sua squadra a vincere il titolo nazionale che manca dal 2019), ma trova la via della rete anche sui social.





Wanda Nara, non solo la linea di lingerie. Pronta per condurre Masterchef Argentina

Per Wanda Nara è un periodo intenso e di grandi appuntamenti: sul fronte tv debutterà prossimamente come conduttrice di Masterchef Argentina. “Wanda Nara sarà la responsabile della gara di cucina di maggior successo nel mondo, accompagnando gli chef Donato De Santis, German Martitegui e Damián Betular“, l'annuncio dato nelle scorse settimane.