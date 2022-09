Wanda Nara e Mauro Icardi: è finita. Lei annuncia la separazione sui social

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Lei annuncia la fine del matrimonio con una storia su Instagram

La modella, imprenditrice e procuratrice Wanda Nara ha affidato ai social la comunicazione della fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. Le voci della separazione, ormai, si rincorrono da circa un anno, quando l'attaccante, ora in prestisto al Galatasaray, l'ha tradita.





Wanda Nara con una storia chiude il matrimonio: "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli".



Dopo l'annuncio, a luglio, della separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti, un'altra coppia d'oro del mondo del calcio è andata in frantumi. Al momento Mauro Icardi non ha ancora commentato la notizia, solo una settimanafa dalla sua pagina di Instagram ha pubblicato lo scatto con tutta la famiglia al completo e apparentemete felice, per la nuova avventura in Turchia.

Wanda e Icardi una coppia sempre sotto i riflettori

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre stata sotto i riflettori, sin dalla sua nascita nel 2013 con il tradimento della showgirl a Maxi Lopez, amico dell'attaccante. Dopo due figlie, Francesca e Isabella, l'esperienza all'Inter, c'è stato il caso a Parigi con il sospetto tradimento di Icardi con la modella China Suarez, provocando una lunga crisi tra i due fino però al ricongiungimento. Adesso, dopo il trasferimento dell'attaccante in prestito al Galatasaray, la storia sembra essere definitivamente finita.