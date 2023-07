Wanda Nara, messaggio social: "Voglio raccontarvi quello che è successo"

Wanda Nara si sfoga sui social: "Voglio raccontarvi cos'è successo"

"Buongiorno a tutti, eccomi, dopo alcuni giorni in cui ho avuto bisogno di tempo per me, e voglio raccontarvi un po' quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o almeno una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per effettuare altri controlli che sono andati bene". È il messaggio di Wanda Nara sui social, dopo le voci provenienti dall'Argentina sulla sospetta lucemia che avrebbe colpito la moglie di Mauro Icardi.

"Giovedì, sempre da sola, sono uscita da quella clinica per fare ulteriori studi in un luogo specializzato. L'ho fatto cercando di contribuire con maggiori informazioni, con i risultati dei miei primi studi. Come tutte le mamme, ho cercato di nascondere le mie paure e le angosce di fronte ai miei figli, soprattutto senza una diagnosi accurata", spiega la soubrette argentina.

"Purtroppo venerdì lo hanno saputo da un giornalista, quando ancora neanche io conoscevo i risultati. La medicina non è esatta e in quel momento non erano trascorse neanche 24 ore dai primi controlli. Non avrei fatto un'eccezione, i miei figli avrebbero saputo tutto da me, ma avrei deciso di dirlo loro avendo più esami in mano e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, gli amici e tutti voi per avermi dimostrato amore. Sono già a casa in attesa di ulteriori controlli, seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Terrò tutto nella mia privacy, soprattutto perché voglio proteggere i miei figli", le parole di Wanda Nara.