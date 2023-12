Zazzaroni-Biasin lite tv. "Var introdotto anche per fermare la Juventus". "Non capisce una minchia"

Zazzaroni vs Biasin a Pressing. "Var inventato anche per fermare la Juventus"

Scintille nel corso di Pressing, la trasmissione sportiva di Mediaset, tra Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin. "Si dice che la Juve ha sempre avuto favori arbitrali, ma curiosamente da quando c'è il VAR, introdotto anche per fermare la Juve ricordiamocelo...", dice Ivan Zazzaroni. "Ma cosa stiamo dicendo? Possiamo far passare un discorso del genere, è una cosa seria?", risponde Fabrizio Biasin.

Zazzaroni vs Biasin a Pressing. "Va che non capisci una minchia"

La discussione prosegue. Fabrizio Biasin: "Ma possiamo far passare un messaggio che il VAR è stato introdotto per fermare la Juventus".

Il direttore del Corriere dello Sport: "Ho detto questo? Ho detto 'anche per questo'. La sperimentazione l'abbiamo fatta noi per primi in Italia. Zio cantante, va che non capisci una minchia. Ho detto: anche. Tra i vari elementi per cui è stato introdotto c'è stato anche questo elementino. L'hanno introdotto anche per ragioni. Non è che l'Ifab si interessava alla Juventus..."

"Così fai peggio dei social che prima hai criticato, stai dicendo una cosa bellissima per il mondo del calcio. Bravissimo", gli dice Biasin.

"Non mettermi cose in bocca che non dico Biasin per favore - dice Ivan Zazzaroni - Ne dico di stronzate ma non sempre. Ho detto anche...".

A quel punto il conduttore di Pressing, Massimo Callegari richiama all'ordine, soprattutto sull'utilizzo di parole più edulcorate. "Io non sopporto quando mi vengono messa in bocca delle cose. Mi scuso, ma quando perdo la testa non ci riesco...", dice Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni-Biasin lite tv. "Var inventato anche per fermare la Juventus". "Non capisce una minchia". Video