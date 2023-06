Zilliacus, il magnate dell'Inter vuole mettere 400 milioni sulla serie A

Zilliacus lancia un fondo per investire in Serie A: obiettivo raccogliere 400 milioni

Zilliacus va oltre l'Inter? Fondo per investire in Serie A: obiettivo 400 milioni

Thomas Zilliacus ha annunciato che la sua società di investimento XXI Century Football Capital vuole lanciare una fondo con una raccolta da 400 milioni di dollari per investire nei migliori club della Serie A. “Il calcio italiano ha una lunga e ricca storia di essere tra i migliori al mondo. Quest’anno, tutte e tre le competizioni UEFA, la Champions League, l’Europa League e la Conference League hanno visto un italiano club in fase finale. Il calcio italiano ha un grande seguito globale, con i primi tre club, ovvero Inter, Juventus e Milan che insieme hanno più di 1 miliardo di tifosi in tutto il mondo”, le parole di Zilliacus che nei giorni scorsi era stato accostato ripetutamente accostato all’Inter (dopo aver partecipato alla corsa per la proprietà del Manchester United).

“La nostra consociata Circle of Champions ha un eccellente track record di fan monetization con i migliori club. Con un solo servizio siamo riusciti a generare oltre 400 euro all’anno per tifoso partecipante, con un tasso di conversione superiore al 5%. Le nuove tecnologie hanno permesso a Circle of Champions di sviluppare molti altri servizi che i tifosi hanno accolto con grande entusiasmo. Ciò significa che crediamo di poter generare presto più di 1000 euro all’anno per tifoso pagante. Ciò creerà nuovi flussi di entrate che per il calcio italiano possono significare maggiori nuove entrate da servizi di fan rispetto a quello che ora viene generato da tutte le altre fonti messe insieme”, ha aggiunto Zilliacus.

“Stiamo creando un fondo incentrato esclusivamente sugli investimenti nel calcio. Il fondo avrà un profilo di fondo tradizionale, con impegni finanziari a cui il fondo attingerà quando si presenteranno opportunità. Stiamo iniziando in Italia, dove vediamo il potenziale maggiore, e prevede di istituire successivamente fondi per investimenti in altri paesi europei tra cui Spagna e Francia”.

“La chiave per fornire agli investitori forti rendimenti è il profondo know-how e l’esperienza nel calcio europeo combinati con una filosofia di investimento orientata al profitto in cui i club sono gestiti per generare profitti e rendimenti. XXI Century Football Capital combina queste aree in un modo che è superiore a qualsiasi altra società che investe nel calcio in Europa”, conclude Zilliacus.