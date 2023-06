Inter venduta da Zhang, svolta dopo la Champions. L'indiscrezione bomba

Inter, obiettivo scudetto e seconda stella dopo la finale di Champions

L'Inter archivia la finale di Champions League persa sabato a Istanbul contro il Manchester City con una buona dose di sfortuna e guarda con fiducia alla prossima stagione che vedrà i nerazzurri decisi a riconfermarsi nella massima competizione europea per club e determinati a a strappare lo scudetto dalle maglie del Napoli, conquistando così la seconda stella (derby con il Milan di Gerry Cardinale). Ma in queste settimane hanno tenuto banco anche le indiscrezioni legate alle vicende societarie.

Inter-Zilliacus, il magnate finlandese sogna il club guidato da Suning

Non mancano i pretendenti all'Inter e certamente la finale di Champions League non può che aver aumentato il sogno di molti magnati o fondi di guidare una delle società dal blasone più importante nel mondo del calcio. Molto si è detto e scritto sul magnate finlendese Thomas Zilliacus. Lui nelle ore prima della finale aveva frenato spiegando che "è un grande club con una storia fantastica. Il proprietario ha tuttavia detto che non è in vendita. Rispettiamolo tutti e tifiamo Inter nella finale di Istanbul. Prevedo una vittoria con stretto margine per i nerazzurri”.

Il trionfo non è arrivato, ma il ricco imprenditore finlandese non si è perso d'animo. "Se la finale fosse stata una partita di boxe, l'Inter avrebbe vinto in maniera schiacciante ai punti. Ma è il calcio i nerazzurri hanno perso sfortunatamente nonostante l'ottima tattica impiegata da Simone Inzaghi e una prestazione fantastica da parte dei suoi giocatori. Forza Inter",. il suo commento post finale di Champions League.

E le voci su una trattativa caldissima sono state rilanciate in queste ore. “Ero con una persona che in Italia rappresenta la più grande multinazionale del mondo nel suo settore, ovvero quello del cinema. Questa fonte autorevole e appassionata di calcio mi ha detto che l’Inter sta per passare di mano e che verrà data a Ziliacus. Parliamo di un patrimonio da miliardi di dollari. È in trattativa da mesi con Zhang, il tutto verrà ufficializzato post finale, nei giorni dopo Istanbul dovrebbe esserci la conferma ufficiale“, le parole di