Champions: Inter in ginocchio col City. Lukaku disastro (voto 4). Pagelle

Machester City vince la Champions League: il gol di Rodri mette in ginocchio l'Inter

Il sogno dell'Inter di vincere la quarta Champions League si infrange al 67° quando Rodri sblocca la finale di Istanbul. Poi una maledetta traversa di DiMarco e un incredibile gol sbagliato da Lukaku nel finale distruggono ogni speranza di pareggio nerazzurro.

Manchester-Inter pagelle

Onana voto 6,5 Salva su Haaland nel primo tempo, incolpevole sul gol di Rodri

Darmian-Acerbi-Bastoni voto 6,5 La linea difensiva dell'Inter tiene slendidamente alla faccia di chi alla vigilia pronosticava un inesorabile naufragio. Il City per quasi 70 minuti va a sbattere contro il muro nerazzurro che si sgretola solo di fronte alla sapienza tecnica dei palleggiattori di Guardiola. Ma resta la grande prova di carattere e orgoglio che avrebbe meritato miglior fortuna

Dumfries voto 5,5 Lotta e tiene bene la posizione dietro, ma non spinge con la giusta cattiveria davanti

Barella voto 6,5 Combatte come un leone: pronto a raddoppiare su chiunque minacci la difesa nerazzurra e prontissimo a ripartire dando manforte alle riparte interiste

Brozovic voto 6 tiene bene la posizione a protezione della retroguardia nerazzurra

Calhanoglu voto 5 Non difetta in corsa e generosità, ma non riesce a dare quel pizzico di qualità che servirebbe all'Inter per far saltare i meccanismi apparentemente perfetti del Manchester City di Guardiola

Lautaro, Onana e Simone Inzaghi (foto Lapresse)



DiMarco voto 7 Gioca a tutta fascia in modo splendido: difende e riparte, crossa e si fa notare anche per un paio di cambi di gioco d'autore. E poi soprattutto quel colpo di testa che va a morire con tanta sfortuna sulla traversa

Dzeko voto 5 Prova a far salire la squadra, ma finisce prigioniero della difesa Citizen

Lautaro Martinez voto 5 Ha la palla che potrebbe sbloccare la partita con Lukaku solo in mezzo all'area, cerca l la conclusione personale da posizione defiliata e Ederson gli cancella i sogni di gloria

Lukaku voto 4 Entra nell'ultima mezz'ora per Dzeko, non riesce a dare il cambio di marcia all'attacco interista e all'ultimo minuto sbaglia un gol clamoroso nel cuore dell'area di rigore: il colpo di testa di Big Rom centra il ginocchio di Ederson

Gosens voto 6 Entra nell'ultimo quarto e dà l'assist a Lukaku nell'occasione finale che potrebbe cambiare le sorti della finale

Bellanova voto 6 Anche per lui un quarto finale giocato con generosità

D'Ambrosio-Mkhitaryan SV