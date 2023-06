Lukaku-Inter addio, l'offerta per Big Rom è mostruosa. E lui... Retroscena

Lukaku-Inter addio o arrivederci? Big Rom fine prestito, torna al Chelsea

Suonano sirene arabe per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter - dopo la sfortuna finale di Champions col Manchester City (qui le pagelle della notte maledetta di Instabul) - al 30 giugno vedrà scadere il suo prestito e rientrerà al Chelsea (con cui ha un contratto sino al 2026) per iniziare la stagione con i blues a luglio in attesa di capire quale sarà il suo futuro. I nerazzurri da un lato vogliono riportarlo a Milano (ma ridiscutendo i termini economici del prestito), mentre dall'Arabia arriva un'offerta molto importante per l'attaccante belga.

Lukaku e la fine prestito con l'Inter: Chelsea, offerta Arabia Saudita o ritorno in nerazzurro?

A voler portare Romelu Lukaku in Arabia Saudita è l'Al Hilal. Secondo l'Evening Standard, il giocatore ha incontrato gli emissari del club lunedì a Parigi quando gli è arrivata l'offerta biennale da mille e una notte. E stando ad altri rumors provenienti dalla Francia sul tavolo ci sarebbero 25 milioni a stagione. Totale 50. Una proposta che farebbe vacillare chiunque, anche se Big Rom sembra perplesso a quanto filtra. Vorrebbe giocare ancora ai massimi livelli nel calcio europeo ed è pronto a parlare col Chelsea per definire il suo futuro e provare a tornare ancora all'Inter.

Lukaku saluta l'Inter: prima del Chelsea la nazionale del Belgio

Nel frattempo la stagione di Romelu Lukaku non è finita la notte di Instanbul. Dopo aver salutato l'Inter, l'attaccante si è unito alla nazionale del Belgio che deve giocare due gare di qualificazione agli Europei del 2024: sabato 17 giugno in casa contro l'Austria e martedì 20 giugno sul campo dell'Estonia. Poi un po' di meritate vacanze in cui portà riflettere sul suo futuro e il raduno con il Chelsea. A meno che il suo destino non venga deciso prima...