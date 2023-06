Monza venduto dopo la morte di Berlusconi? Chi è il magnate che lo prenderà

Monza venduto da Silvio Berlusconi a Evangelos Marinakis?

Il Monza al magnate greco Evangelos Marinakis? Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la trattativa sarebbe in corso da alcuni mesi e, addirittura, stando a queste indiscrezioni "dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi". Questo sarebbe l'ultimo assist firmato da Silvio Berlusconi sarebbe stato quello di lasciare il club "ad una persona di grandi ambizioni".

Dopo aver preso il club brianzolo nel 2018, con Adriano Galliani amministratore delegato la squadra nel giro di cinque anni è passata dalla C sino alla A e ha chiuso il suo primo campionato massima serie con un ottimo undicesimo posto, lottando sino alla fine addirittura per chiudere tra le prime otto. Uno degli artefici è stato certamente l'allenatore, Raffaele Palladino che si è segnalato come uno dei migliori tecnici emergenti del calcio italiano, è stato una scoperta proprio del duo Berlusconi-Galliani e nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto (dopo le voci delle scorse settimane sull'interesse della Juventus). "Mi ha sempre fatto sentire parte della famiglia. Eternamente grato a lei, presidente", le parole dell'allenatore del Monza in ricordo di Silvio Berlusconi.

Chi è Evangelos Marinakis, possibile erede di Silvio Berlusconi alla guida del Monza

Evangelos Marinakis, magnate greco che potrebbe prendere il Monza di Silvio Berlusconi, è un politico di successo. armatore ed editore e proprietario dell’Olympiakos Pireo in Grecia e Nottingham Forest in Premier League (lo prese nel 2017 portandolo dalla Championship alla massima serie del calcio inglese). E' famoso per alcuni colpi di mercato che hanno fatto rumore in tutto il mondo (da Marcelo e James Rodriguez). Evangelos Marinakis ha lavorato a stretto contatto con il nuovo CEO della Roma Lina Souloukou e con Francois Modesto, che nei mesi passati è diventato direttore dell’area tecnica proprio del Monza.