Berlusconi, chi era il suo giocatore del Milan preferito. E su Savicevic...

Berlusconi e il Milan, Marco Van Basten giocatore più amato: "Simbolo della bellezza del calcio"

"Il calciatore più amato? È difficile rispondere, - aveva detto Silvio Berlusconi nel 2020 in un'intervista a Il Corriere della Sera'- la storia del mio Milan è stata di grandi campioni, che hanno fatto sognare ogni tifoso, me per primo. Con i miei 'ragazzi' si è instaurato sempre un rapporto personale di stima e di affetto. Ma se proprio devo indicarne uno, scelgo Marco Van Basten, simbolo della bellezza del calcio come lo intendo io. Un protagonista leggendario che lasciò un vuoto incolmabile quando troppo presto dovette abbandonare i campi di calcio".



"Van Basten giocatore più amato di Berlusconi. Discutemmo per Savicevic": il ricordo di Fabio Capello

"Qual è stato il giocatore che Berlusconi ha amato di più? Credo Van Basten. E quello che avrebbe voluto prendere senza riuscirci? Direi Messi. Abbiamo discusso per Savicevic. Il presidente si lamentava quando lo sostituivo e io gli spiegavo che doveva sacrificarsi di più. Andò a finire che facemmo una riunione con Dejan e gli altri giocatori per dirgli che noi lo avremmo aiutato, ma lui avrebbe dovuto lavorare maggiormente per la squadra. Lo fece e sapete come è andata a finire", le parole di Fabio Capello al Corriere della Sera.



Van Basten ricorda Silvio Berlusconi: "Tempi belli e indimenticabili"

"Tempi belli e indimenticabili. Grazie Presidente", il ricordo di Marco Van Basten dopo la morte di Silvio Berlusconi. L'ex attaccante olandese - che ha indossato la maglia del Milan dal 1987 al 1995 - ha pubblicato una foto della prima vittoria della Coppa dei Campioni dell'era Berlusconi, con l'ex presidente e la squadra rossonera in campo a festeggiare.