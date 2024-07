Tennis, trionfo di Berrettini in Svizzera. Ha sconfitto il francese Emerson Arena

Per Berrettini è il secondo successo del 2024 dopo la vittoria nell'Atp di Marrakech dello scorso aprile



Matteo Berrettini ha vinto il torneo Atp di Gstaad, in Svizzera. Il tennista azzurro, numero 82 del ranking, sulla terra rossa della Roy Emerson Arena, ha superato in due set 6-3, 6-1 il francese, numero 192 al mondo, Quentin Halys in 59 minuti di gioco. Il match è stato interrotto nel primo set per pioggia.



Per Berrettini, che già aveva vinto sulla terra rossa di Gstaad nel 2018, è il secondo successo del 2024 dopo la vittoria nell'Atp di Marrakech dello scorso aprile. Lo 'Swiss Open Gstaad' ha un montepremi di 579.320 euro.