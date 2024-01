Se hai bisogno di un Terapista che ti aiuti a risolvere definitivamente i tuoi dolori, in Italia, statisticamente, prima di trovare quello giusto devi provarne almeno 4.

Terapista Stellato è il progetto creato dall’azienda di Attilio Cimminiello (FisioAccordo), con la missione di risolvere il mal di schiena in tutta Italia, creando una selezione dei migliori terapisti, fisioterapisti ed osteopati del Paese, scelti personalmente dal team di FisioAccordo in un processo durato più di 3 anni.

FisioAccordo infatti, fondata da Attilio Cimminiello, è un progetto che comprende al momento più di 200 tra fisioterapisti ed osteopati (non tutti selezionati per il progetto terapista stellato);

L’azienda eroga il suo servizio nella forma di un percorso che comprende formazione 1a1, formazione di gruppo e mastermind, servizio di gestione pubblicitaria, presa appuntamenti con i pazienti, eventi dal vivo e molto altro…

Terapista stellato è nato qualche anno dopo la creazione di FisioAccordo per dare la soluzione definitiva a chi, avendo dolori, non sa a quale terapista rivolgersi, ed invece di andare per tentativi, mentre il dolore peggiora, ha a disposizione la lista dei migliori terapisti nella sua zona in modo da poter andare direttamente dal terapista giusto ed evitare di tentare per anni senza trovare la soluzione.

II vantaggio principale di andare da un terapista che fa parte del progetto Terapista Stellato, è quello di essere sicuro che i terapisti sono stati scelti da un team che selezione meno del 3% delle candidature, un team che tiene davvero alla salute dei pazienti.

Inoltre si aggiornano sulle ultime scoperte e sulle situazioni dei singoli pazienti e si aiutano a vicenda in delle sessioni settimanali, quindi è come se venissi trattato da un terapista che racchiude l’esperienza di decine di terapisti numero 1 in Italia, senza dover fare migliaia di chilometri per raggiungerli.

Il processo per diventare un Terapista Stellato è semplice quanto selettivo; prima di tutto si contatta il team di FisioAccordo che schedula una chiamata conoscitiva di 30minuti, nella quale si andranno ad analizzare: la zona, le capacità del terapista, lo studio e molto altro, dopodichè se si passa la prima selezione, bisognerà configurare un calendario digitale per poter ricevere pazienti in studio.

L’obiettivo di Attilio ed il suo team per il 2024 è quello di aiutare 1 milione di persone con dolori muscolo-scheletrici, mal di schiena, mal di collo, gastrite, mal di testa, sbalzi di energia, sbalzi emotivi ecc… a risolvere definitivamente il proprio problema una volta per tutte, servendosi dell’elite dei terapisti italiani.

“Attualmente i nostri terapisti trattano una media di 3.500 pazienti ogni mese in più di mezza Italia, per il 2024 vogliamo arrivare a coprire tutte le 107 provincie italiane, arrivando ad avere 214 studi convenzionati che faranno da riferimento negli anni a venire per tutti coloro che hanno mal di schiena, cervicale, ed altri problemi, siamo a 3/4 dell’opera e non ci fermeremo sul più bello” — dice Attilio Cimminiello

Un obiettivo nobile quanto ambizioso quello di FisioAccordo che, nonostante questo, ha già tutti i presupposti e le premesse per essere raggiunto con successo.