Tragedia nel Bergamasco: camion si ribalta su un'auto, morta una 54enne

Tragedia nel Bergamasco: camion si ribalta su un'uuto, morta una 54enne

Un tragico incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13 a Torre De' Roveri, in provincia di Bergamo, lungo la Strada Provinciale Valseriana. Un camion, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato su un'auto, causando la morte di una donna di 54 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Il conducente del camion, un uomo di 51 anni, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo con gravi traumi alla schiena e a un braccio.

Soccorsi e indagini in corso

L'incidente è avvenuto subito dopo la Galleria Montenegrone in direzione Bergamo. L'Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza sul luogo dell'accaduto, mentre i vigili del fuoco e i carabinieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per comprendere le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo pesante.