Tutti pazzi per Elfidea

Continua il successo di Elfidea, che mai come quest’anno potrebbe essere denominata ElfiStar. Sì, perché tutti i grandi VIP accorsi all’appena conclusa Festa del Cinema di Roma sono letteralmente impazziti per la linea di decorazioni natalizie personalizzabili Elfidea by Il Regno di Babbo Natale.

I nomi sono veramente tanti: da Andrea Roncato a Maurizio Battista, dai ragazzi di "Mare Fuori" Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi, a Maria Grazia Cucinotta, a Matilde Brandi, a Guenda Goria. Tutti ospiti dell’illustre Gift Room ideata e organizzata dalla Hollywood Comunication, in occasione dell’appuntamento festivaliero capitolino, al Donna Laura Palace Hotel di Roma.

Attori e attrici, personaggi della Tv e dello Spettacolo sono stati omaggiati di alcuni prodotti Elfidea, ripresi dai fotografi mentre personalizzavano la loro favolosa decorazione. E tutti sono tornati un po’ bambini.

In una kermesse cinematografica resa un po’ più austera del solito, anche a causa dell’assenza dei divi di Hollywood, un raggio di luce, anzi, di stella, ci hanno pensato 100% Elfetto e 100% Elfetta a portarla per illuminare il cuore di tanti artisti famosi di casa nostra.

Tutti hanno voluto ricevere sia le decorazioni firmate da Il Regno di Babbo Natale, sia il libro “Lucy & il Mistero della Magia Perduta”; due regali natalizi strepitosi che hanno emozionato tutti. Perché il Natale vive nel cuore di ognuno di noi, e mai come in questo periodo in cui il mondo è diventato una polveriera lo Spirito natalizio lo brama come ossigeno.

Gli abitanti dell’incantato Regno sono entrati ormai nell’immaginario collettivo, un po’ come Pluto e Paperino per la Disney: vere icone del Natale che hanno permesso a tutti di non doverlo per forza vivere nel classico periodo di dicembre. Bensì tutto l’anno. Perché il Natale non è solo una festa segnata in rosso sul calendario, ma uno stile di vita.