Tutto quello che dovete sapere sulle polizze casa detraibili

Negli ultimi anni il cambiamento climatico legato a repentini e veloci cambi di temperatura è causa di eventi atmosferici estremi, anche per zone dove prima tali eventi non erano consueti. Danni ad abitazioni, cose e spesso purtroppo a persone non sono prevedibili in queste circostanze. Per una maggiore tutela entra in gioco la polizza casa, ma non tutti sanno che è possibile detrarre fiscalmente il 19% sui premi contro le catastrofi. Lo sa bene Emiliano Nardone, esperto del settore da anni, con un passato nel Gruppo Unipolsai, e nel 2018, founder di Demi Consulting Agenzia del Gruppo Generali, che a Roma si è specializzato in business specialist per le PMI.

Nel 2022 Nardone ha creato una società che offre diverse tipologie di servizi, BB E Energy, assicurazioni classici e broker, ma anche luce e gas, noleggio a breve e lungo termine e molte altre novità ancora da svelare. BB Energy ha sviluppato in Sardegna un primo point ad Alghero dove vengono venduti servizi assicurativi, luce e gas e noleggio. Nardone sta aprendo un secondo point a Fiumicino e si sta espandendo anche in Sicilia e per il futuro vuole ideare tanti punti BB Energy.

Le polizze casa contro catastrofi naturali sono soluzioni che, con il versamento di un premio, consentono di ottenere un indennizzo o risarcimento in caso di danni all’immobile provocati da terremoti, alluvioni, esondazioni, frane e altri fenomeni atmosferici riconducibili a questa tipologia e potenziale gravità.

Perché questa ignoranza sulla possibilità di detrazione fiscale del 19%?

"La maggior parte delle volte che ci troviamo a parlare di polizza casa, soltanto 1 persona su 10 conosce il vantaggio della detrazione fiscale prevista per le garanzie catastrofali"-dice Nardone

"Tutto ciò, purtroppo, deriva dalla mancata corretta circolazione di informazioni, di natura fiscale e tributaria, che potrebbero porsi a beneficio della collettività e delle famiglie".

Perché in Italia questi strumenti sono poco diffusi, considerando il fatto che circa il 78% delle abitazioni italiane è esposto ad un rischio alto o medio alto di terremoto o alluvione?

"La maggior parte degli italiani sono orientati su di uno stile di vita basato sul concetto della proprietà: dell’abitazione, dell’auto. Tuttavia, la carenza di una cultura assicurativa, non permette di comprendere l’importanza della tutela che dovrebbe apprestarsi per la salvaguardia di detti beni di proprietà. Gli eventi alluvionali e sismici, non più eventi così eccezionali, potrebbero fortemente danneggiare e limitare il valore di immobili di proprietà. La soluzione è semplicemente la lungimiranza, la fruizione di una copertura assicurativa che tenga al riparo da conseguenze negative. Sebbene quanto sopra, negli ultimi anni ho registrato un’inversione di tendenza da parte dei miei clienti, i quali risultano maggiormente sensibilizzati sull’argomento e predisposti all’individuazione di coperture assicurative che permettano una corretta protezione dei loro patrimoni".

Polizze casa detraibili: cosa c’è da sapere? Quali sono i vantaggi?

"Dal 2018 la normativa italiana prevede la detraibilità nella misura del 19% del premio versato per coperture assicurative che tutelano il rischio di eventi calamitosi. Ciò significa che a fronte di un premio corrisposto dal cliente finale, lo stesso avrà riconosciuto una percentuale di recupero di quanto pagato sull’imposta da corrispondersi, con abbattimento delle tasse da pagare".