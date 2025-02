Ue, Vannacci spara a zero: "L'Europa verso il fallimento, la distruzione della società occidentale è vicina" 

Vannacci ad Affaritaliani.it: "È stata l'Europa innescata da Zelensky a promuovere le conferenze di pace senza invitare la Russia! E ora vorrebbe essere parte in causa con la Russia?"



"L'Europa debole che ci deriva da 20 anni di Ue a trazione socialdemocratica con l'appoggio del PPE si è condannata all'irrilevanza". E' netta e chiara la risposta di Roberto Vannacci, eurodeputato eletto nelle liste della Lega, alla domanda di Affaritaliani.it se l'Europa possa giocare un ruolo nella trattativa di pace tra Usa e Russia sull'Ucraina o se i Paesi europei siano, o si siano, tagliati fuori. "La prova - sottolinea il generale ora europarlamentare del Carroccio - è quest'ultimo vertice di Macron, che non riesce a governare neanche a casa sua, che ha portato a un nulla di fatto. L'Europa della sinistra e del PPE ci ha promesso una guerra ad oltranza, più armi, più distruzione, più miseria per cercare di raggiungere risultati totalmente irrealistici, come l'ingresso dell'Ucraina nella Nato e il restauro dei confini ucraini precedenti al 2014, e rifiutando sempre qualsiasi possibilità di parlare di negoziato".



"È stata l'Europa innescata da Zelensky - aggiunge ancora Vannacci - a promuovere le conferenze di pace senza invitare la Russia! E ora vorrebbe essere parte in causa con la Russia? Questa Europa debole grazie alle scelte scellerate di 20 anni di politica socialdemocratica che ha appoggiato il Green Deal, le frontiere aperte a tutti i disperati della terra, la deindustrializzazione, la protezione di ogni minoranza purché non sia bianca, eterosessuale e di sesso maschile non andrà da nessuna parte se non verso il totale fallimento e la distruzione della società occidentale per come la conosciamo. L'Europa forte è quella delle nazioni forti e dei popoli. O cambiamo o soccombiamo", conclude l'eurodeputato della Lega e generale.



