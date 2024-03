VALENTINO ODORICO IN TV

A partire da giovedì 21 marzo, forte del successo delle passate edizioni, tutte le settimane alle ore 21.00 ritorna in onda su GO-TV (Canale 68 del digitale in tutta Italia) “Rosso Valentino”.

A condurre il programma televisivo è Valentino Odorico: giornalista, pr ed imprenditore nel settore della moda e del Lifestyle.

Nel salotto di Odorico si alterneranno, in ogni puntata, ospiti e talent che parleranno di fashion, design, arte, bellezza, imprenditoria, letteratura e di progetti innovativi.

Ad accompagnare il conduttore in questa nuova avventura televisiva anche quest’anno ci sarà Ilaria Postuti.

Valentino è un volto noto del piccolo schermo: negli anni ha collaborato in vari progetti Rai, in programmi della Radiotelevisione Svizzera ed era presente anche a TV8 con una rubrica di moda nel programma condotto da Adriana Volpe “Ogni Mattina”.



Esperto di moda e Lifestyle firma articoli, inerenti varie tematiche, per molti quotidiani, mensili e trimestrali cartacei ed online, sia in Italia, sia all’estero.

Odorico è anche un esperto nel mondo della comunicazione e degli uffici stampa: è titolare della Nazca Communication, realtà internazionale che aiuta marchi, aziende e persone nel loro posizionamento e nel loro processo di personal branding.



L’appuntamento tv accoglie il pubblico per mano portandolo a scoprire quel mix di “bellezza, idee ed innovazione” che ogni giorno sono il motore e il cuore pulsante di molte realtà del settore.