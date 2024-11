Jasmine Paolini e le sue vacanze alle Maldive | video

Jasmine Paolini difficilmente dimenticherà questo 2024, ricco di trionfi inattesi per lei oggi numero 5 al mondo e campionessa olimpica in doppio con Sara Errani. Vittorie e successi che sono comunque costati impegno e fatica e così oggi, a stagione conclusa, è tempo di vacanze e riposo. Paolini ha scelto le Maldive, in uno dei villaggi più noti ed amati (Syam World) da dove ha postato questo video mentre dalla sua stanza si getta in acqua.