Crisi, l'imprenditore Tommaso Greco: "Sto con Salvini, al voto senza indugi"

Anche Tommaso Greco, imprenditore cinquantenne, leader a livello nazionale nel settore della logistica e dei trasporti, amministratore delegato di TMG Group ed altre aziende del settore, si schiera a favore di Matteo Salvini e chiede a viva voce che si vada al voto senza indugi.

" Un governo del Presidente, tecnico o qualunque altro stratagemma politico per evitare il voto ad ottobre _ dice Greco_ impedirebbe il proseguimento ed il completamento delle riforme in atto già avviate per il Paese da Matteo Salvini, dalla flat tax al totale superamento della legge Fornero ".

Greco, salentino d'origine, nato a Taranto, opera stabilmente con le sue aziende in Emilia Romagna da 25 anni ed è presente nel Nord_Est _Ovest del Paese, in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio. Il gruppo TMG conta circa 2000 dipendenti, e vanta rapporti di fiducia consolidati, con tutti i grandi network del mondo Express Courier, UPS, DHL, GLS,Sda, Esselunga.

" Sono riuscito con enormi sacrifici ad impormi in un mondo difficile_ continua Greco _ quale quello della logistica e dei trasporti, spesso sottovalutato ma essenziale per il funzionamento dell'economia dell'intero Paese. È fondamentale continuare sulla strada delle riforme e sulla realizzazione di infrastrutture che agevolino i collegamenti Sud/Nord/Europa. È altresí necessario ridurre la tassazione a carico delle imprese, unico volano per garantire gli ammodernamenti necessari per stare al passo con i tempi e, conseguentemente, nuove assunzioni ".

" Per fare tutto questo occorre un uomo con le idee chiare alla guida del Paese e con un chiaro progetto di crescita e sviluppo. Ritengo che allo stato attuale Matteo Salvini sia l'unico uomo politico che possa garantire tutto ciò ".

Tommaso Greco auspica quindi che si vada subito al voto e si evitino misure tampone dannose per il Paese.