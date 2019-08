Crisi Governo: Sandro Riello ad Affari: "No a un Monti bis, si torni al voto"

Dopo la presa di posizione di Flavio Briatore a favore di Matteo Salvini, un altro grande imprenditore italiano esprime pubblicamente la propria opinione sulla Crisi di Governo.

Si tratta di Sandro Riello, presidente di Aermec, colosso dei condizionatori made in Italy, e già presidente dei Giovani di Confindustria e past president degli Industriali di Verona. Riello, uno dei nomi più rappresentativi del salotto buono economico, dichiara senza mezzi termini in esclusiva ad Affaritaliani.it: "Noi imprenditori siamo letteralmente terrorizzati dall'ipotesi di un Monti bis che ha lasciato nel nostro paese e nell'economia una memoria di sangue". Per questo, aggiunge, "più che fare governi balneari preferiamo tornare alle urne".

Il parere di Sandro Riello non è dettato da questioni di "colore politico" bensì fondato sulle esigenze reali del paese. "In questa fase", ci illustra ancora l'imprenditore, "l'economia attraversa un momento favorevole, mai tanti occupati dal 2012, e dunque lasciare alla politica l'incertezza di provvedimenti forti sul piano fiscale e del lavoro sarebbe folle".

La sua conclusione è propositiva: "Cerchiamo piuttosto di non bruciare quanto di buono è stato fatto fin qui e torniamo a dare la parola agli elettori per avere finalmente un governo stabile che duri l'intera legislatura".